Son Dakika Haberleri: Konya'daki "motosikletli tacizci" iddiası
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Konya'daki "motosikletli tacizci" iddiası

1 saat önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde bazı kadınları taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.

Konya'daki
Konya'nın Ereğli ilçesinde bazı kadınları taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.
Geçen hafta motosikleti ile bazı mahallelerde 4 farklı taciz olayına karıştığı iddia edilen Ö.A (26) ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çiftçilik yapan Ö.A'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Emniyet Müdürlüğü, Ereğli, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:11 Kaynak: AA
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