Konya'daki "motosikletli tacizci" iddiası
1 saat önce
Konya'nın Ereğli ilçesinde bazı kadınları taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:11 Kaynak: AA
'nın Ereğli
ilçesinde bazı kadınları taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.
Geçen hafta motosikleti ile bazı mahallelerde 4 farklı taciz olayına karıştığı iddia edilen Ö.A (26) ilçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çiftçilik yapan Ö.A'nın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in evine polis operasyonu Son dakika! Asrın Hukuk Bürosu duyurdu: Teröristbaşı Öcalan avukatlarıyla görüştü Kaz Dağları Türkiye'yi ayağa kaldırdı! Dünya da benzer örneklere sessiz kalmadı Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi