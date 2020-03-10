Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerde koronavirüs çıkmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerde koronavirüs çıkmadı - Son Dakika

Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerde koronavirüs çıkmadı

15 dakika önce

KONYA'da, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki NATO üssünde görevli Alman tabip asker, pazar günü, yüksek ateş şikayeti üzerine 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı.

Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerde koronavirüs çıkmadı, System.String[]

KONYA'da, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki NATO üssünde görevli Alman tabip asker, pazar günü, yüksek ateş şikayeti üzerine 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı. Askerin, test sonucunun negatif çıkmasının ardından dün ülkesine döndüğü belirtildi.

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda yer alan NATO üssüne yaklaşık 1 hafta önce görevli olarak gelen Alman tabip asker, pazar akşamı yüksek ateş şikayetiyle revire gitti. Almanya'dan gelmesi nedeniyle asker, 'koronavirüs' şüphesi üzerine gözlem altına alındı. Özel odaya alınan askerin kan örneği, incelenmek üzere Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Personelin üsse giriş ve çıkışına, test sonucu belli olana kadar izin verilmedi. Test sonucunun negatif çıktığı, koronavirüs tespit edilmeyen Alman askerin dün akşam ülkesine döndüğü belirtildi.


Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:04 Kaynak: DHA
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