Konya'daki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın zamanında müdahaleyle kısa zamanda büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Başlamış Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Beyşehir, Hüyük, Doğanhisar, Ilgın, Akşehir ilçelerinden Konya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Karaçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanın ortasındaki yangına, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem ile mahalle sakinleri kürek, kazma ve çapayla müdahale etti.

Yangın orman arazözleri ile itfaiye ekiplerinin de gelmesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, bölgede soğutma çalışması da yaptı.

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yaklaşık 500 metrekarelik örtünün zarar gördüğünü söyledi.

Bal, araçların giremediği ormanlık alanın ortalarında çıkan yangının tepeye sirayet edip büyümeden hortumlar uzatılarak yapılan müdahaleyle söndürüldüğünü ifade ederek, "Bölgede çıkan yangın, Orman Müdürlüğümüz ekipleri, Hüyük Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem Bey'in kendisi ve mahalle sakinlerinin acil ve hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Belediye Başkanımız Çiğdem'e, mahalle sakinlerine ve tüm Orman Genel Müdürlüğü ekiplerimize teşekkür ediyorum. Saat 18.30 sıralarında çıkan yangın için yakın ilçelerden 11'i arazöz, 3'ü müdahale aracı ve 2 tanker ile 7'si teknik personel, 30 yangın işçisini bölgeye hızlıca sevk ettik. Yangın söndürme çalışmalarına bölgedeki 50 vatandaşımız da destek verdi. Ancak, yangının kontrol altına alınmasıyla arazözlerimizin büyük bölümünü geriye çektik. 15 dakikada müdahale ettiğimiz yangın, yaklaşık bir saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasına rağmen bölgede herhangi bir parlamaya karşı ekip bekletiyoruz. Bölgemize geçmiş olsun." dedi.