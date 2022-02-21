Konya'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden kadın İzmir'de toprağa verildi - Son Dakika

İzmir'den Kapadokya'ya giden tur otobüsünün Konya'da devrilmesi sonucu yaşanan kazada hayatını kaybeden Aslıhan Akdoğan (27), Çeşme'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ailesi tarafından teslim alınan kadının cenazesi, Hacı Memiş Ağa Merkez Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazında baba Hakan Akdoğan, anne Nalan Akdoğan ve kardeşi Atakan Akdoğan taziyeleri kabul etti.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından Akdoğan'ın cenazesi, Çakabey Mezarlığı'na defnedildi.

Gıda mühendisi olan Akdoğan'ın İzmir'de bir şirkette çalıştığı öğrenildi.

İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan M.Ç. idaresindeki 48 J 8149 plakalı Enkotur'a ait otobüs, 19 Şubat'ta Konya- Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde buzlanma nedeniyle devrilmiş, kazada 6 kişi ölmüş, 41 kişi yaralanmıştı.

Gözaltına alınan şoförlerden H.B, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmış, tedavisi süren M.Ç. hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.