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KONYA'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN BÜŞRA, MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

KONYA'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN BÜŞRA, MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

20.02.2022 16:21

KONYA'da, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Büşra Nur Kaçan (22), memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

KONYA'da, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Büşra Nur Kaçan (22), memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında, Konya- Aksaray yolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi. İzmir'den Kapadokya'ya giden Metin Çetintaş (49) yönetimindeki 48 J 8149 plakalı Enko Tur'a ait tur otobüsü, yoğun sis ve yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitiren, Akhisarlı Büşra Nur Kaçan'ın cenazesi de otopsinin ardından defnedilmek üzere ilçeye gönderildi.

FABRİKADA ÇALIŞIYORDU

İlçedeki bir fabrikada çalışan ve arkadaşları ile tura katılan Kaçan'ın cenazesi, ailesinin oturduğu Akhisar ilçesine getirildi. Söğütlü Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Kaçan'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Kaçan'ın cenazesi, Topluca Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninde Büşra Nur Kaçan'ın annesi Zeynep Kaçan fenalaştı.

KONYA'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN BÜŞRA, MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
KONYA'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN BÜŞRA, MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
KONYA'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN BÜŞRA, MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
KONYA'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN BÜŞRA, MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
KONYA'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN BÜŞRA, MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
KONYA'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN BÜŞRA, MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
KONYA'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN BÜŞRA, MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
KONYA'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN BÜŞRA, MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ
KONYA'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN BÜŞRA, MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

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Akhisar, Cenaze, Manisa, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN BÜŞRA, MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KONYA'DAKİ OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN BÜŞRA, MANİSA'DA TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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