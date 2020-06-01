Konya'daki otogarlar yeni normale uygun hizmete başladı - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni normalleşme sürecine girilmesiyle iki ay sonra yeniden hizmet vermeye başlayan merkezdeki iki ve 9 ilçedeki otobüs terminallerinde gerekli önlemleri aldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeniden hizmete açılan Şehirlerarası Otobüs Terminali ile diğer terminallerde dezenfeksiyon başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren merkezdeki iki otobüs terminali ile Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Ereğli, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar Kulu ve Yunak'ta hizmet veren terminallerin, 58 gün aranın ardından yeniden kapılarını vatandaşlara açtığı aktarıldı.

Yeni normalleşme sürecinde terminallere maskesiz yolcu alınmadığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yolcuların ateş ölçer ile sağlık kontrolleri yapılıyor. Ayrıca kapalı alanda bulunan bekleme koltukları tedbir amaçlı hizmet vermezken otobüslere getirilen sosyal mesafe kuralları gereği kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıma zorunluluğu denetimleri de zabıta tarafından yapılıyor. Öte yandan otobüs, uçak, tren gibi şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde firmalar, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden yolcular tarafından kod alındıktan sonra biletleme işlemi yapacak.

Mart ayından itibaren seyahatlerin valilikler tarafından izne bağlanmasıyla Konya Valiliği bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'nda mücbir sebebi olan 828 yolcuya seyahat izin belgesi düzenlendi. Bu süreçte diğer illerde karantinası biten Konyalı vatandaşların ve kentte karantina süresini dolduran kişilerin sevkleri AFAD ile koordine edildi. Ayrıca terhis olan askerlerin geliş-gidişleri Merkez Komutanlığı ile planlanırken, cezaevi tahliyeleri sonrasında gerekli kontroller yapılarak seyahatler düzenlendi. Koronavirüs nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnafa destek olan Konya Büyükşehir Belediyesi, Mart ve Nisan aylarında otobüs firmalarından ve otogar esnafından kira almadı."