Konya'daki özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

Konya'da özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı operasyonda, 5 zanlı daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da 17 Eylül'de kent merkezinde belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alınmıştı. Operasyonda yapılan aramalarda 34 gram esrar, 209 gram eroin ve 725 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.