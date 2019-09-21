Son Dakika Haberleri: Konya'daki özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Konya'daki özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Konya'da özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

Konya'daki özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Konya'da özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 18 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı operasyonda, 5 zanlı daha yakalandı. Böylece gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da 17 Eylül'de kent merkezinde belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Suriye uyrukluların da bulunduğu 13 zanlı gözaltına alınmıştı. Operasyonda yapılan aramalarda 34 gram esrar, 209 gram eroin ve 725 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'nin önünde eylem yapan acılı anneyi tehdit eden, adam gözaltına alındı
Olası Suriye operasyonu için doktorlara Suriye sınırında görev Gece kulübünde masanın altından konsomatrisler çıktı Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan dev operasyon: 2 bin 806 kişi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 10:55:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'daki özel harekat destekli uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]