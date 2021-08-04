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Konya'daki saldırıda öldürülen ailenin ferdi Çetin Dedeoğulları ile bazı zanlıların ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika

Konya'daki saldırıda öldürülen ailenin ferdi Çetin Dedeoğulları ile bazı zanlıların ifadeleri ortaya çıktı

04.08.2021 18:09
Konya'daki saldırıda öldürülen ailenin ferdi Çetin Dedeoğulları ile bazı zanlıların ifadeleri ortaya çıktı, System.String[]

Konya'daki silahlı saldırıda öldürülen ailenin ferdi Çetin Dedeoğulları ile bazı zanlıların ifadeleri ortaya çıktı.

Konya'daki silahlı saldırıda öldürülen ailenin ferdi Çetin Dedeoğulları ile bazı zanlıların ifadeleri ortaya çıktı.

Merkez Meram ilçesindeki olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında dün adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Katil zanlısı M.A'nın yakalanması için Konya'nın Bozkır ile Hadim ilçesi arasındaki dağlık arazide polis, polis özel harekat ve jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarında drone ve termal kamera destekli araçlar kullanılıyor.

Silahlı saldırıda annesi, babası ve kardeşlerini kaybeden Dedeoğulları ailesinin çocuklarından İngiltere'de yaşayan Çetin Dedeoğulları, savcılıkta müşteki sıfatıyla verdiği ifadede, Türkiye'ye mayıs ayının ortasında geldiğini anlattı.

12 Mayıs'taki iki aile arasında yaşanan olay sırasında yurt dışında olduğunu ifade eden Dedeoğulları, "Sonradan öğrendiğim kadarıyla karşı taraftaki kişiler benim aileme saldırmış ve olayda kardeşim ağır olmak üzere tüm aile fertlerim yaralanmış. Bu saldırı için hiçbir sebep yoktur. Ailelerimiz arasındaki husumet 2010 yılına dayanmaktadır." dedi.

Dedeoğulları, 22 Mayıs'ta meydana gelen olay sırasında ise Türkiye'de olduğunu, olaydan sonra endişelendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Olay karşı tarafın herhangi bir sebep bulunmaksızın aile bireylerime hakaret ve tehditte bulunması nedeniyle meydana gelmiştir. Biz güvenlik kameralarını 24 Mayıs tarihinde taktırdık. Zaten kamerayı taktırmam, karşı tarafın süregelen saldırılarının devam etme ihtimaline binaen delil elde etme maksatlıydı. Olay esnasında evde yoktum. Gece de yurt dışı uçağım vardı. Havalimanındayken yeğenlerim aradı ve olaydan haberdar oldum."

Katil zanlısı M.A'yı tanımadığını aktaran Dedeoğulları, "Karşı taraftan, 12 Mayıs'taki olay sonrası tutuklanan A.K'nin tahliye edilmesinin ardından bu aile bireylerinin bizim aile bireylerimize bakış ve kafa sallama şeklindeki tehditkar hareketleri artmıştı. Babam Yaşar Dedeoğulları da tahliye olduktan sonra A.K'nin sürekli tansiyonu yükseltmeye çalıştığını ifade ederdi." diye konuştu.

"Eşimden böyle bir olay yapacağına dair bir şey duymadım"

Tutuklanan katil zanlısı M.A'nın eşi Z.A. de savcılıktaki ifadesinde, M.A ile 11 yıllık evli olduklarını, 3 çocuklarının olduğunu söyledi.

Eşinin düzenli bir işi olmadığını, son olarak Ankara'da bir kargo firmasında 2 ay kadar çalıştığını ifade eden Z.A., şunları kaydetti:

"En son Kurban Bayramından önce Konya'ya geldi, iş aramaya başladı. Olay günü sabah evden çıktığını gördüm. Normalde belediye otobüsü ile gider. O gün neye bindiğini görmedim. Herhangi bir araç kiraladığını da görmedim. Bana bu konuda bir şey söylemedi. 30 Temmuz'da meydana gelen olay saatinde adresimdeydim. Zaten evimiz kayınpederimle altlı üstlüdür. Eşimden böyle bir olay yapacağına dair bir şey duymadım. Sadece Kurban Bayramından iki gün önce eşim kayınvalidemlerin aracıyla bu şahısların evinin oradan geçiyormuş, şahıslar eşimi durdurmuşlar. Eşim ile şahıslar arasında herhangi bir tartışma ya da kavga olmamış. Aile arasında bir Whatsapp grubu kurulduğunu duymuştum ancak ben bu grupta yoktum."

"Oğlumun araç kiraladığından haberim yoktur"

Katil zanlısının annesi İ.A. ise ifadesinde olay günü evde olduğunu vurgulayarak, "Oğlum ve gelinim ile altlı üstlü otururuz. Olay sabahı 09.30 sıralarında oğlum iş aramak amacıyla evden ayrıldı hatta binadan ayrılırken ayaküstü konuştuk. Oğlumun araç kiraladığından haberim yoktur. Biz olay sonrası telefonla ulaşmaya çalıştık ama telefonu hep kapalıydı. Bundan 10 sene kadar önce Yaşar Dedeoğulları'nın bana hakaret etmesi nedeniyle davalık olmuştuk. O dava bittikten sonra da konu kapanmıştı. Oğlum ile olaydan sonra bu konuyu hiç konuşmadık. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Aranan zanlı M.A'nın ablası A.K. ise kardeşi ile en son 24 Temmuz'da görüştüklerini, bayramlaşmak için evlerine geldiğini anlattı.

30 Temmuz'da meydana gelen olay anında tarlada çalıştıklarını dile getiren A.K, "Tarlamız olay mahalline 1 kilometre uzaklıktadır. M.A. ile aramızda bir para alışverişi olmamıştır. Ayrıca böyle bir şey yapacağına dair önceden bilgim yoktur. Aile arasında bir Whatsapp grubu kurulmuş. Bu grubun kurulma amacı hukuki gelişmeleri birbirimize haber vermekti. Olaylarla bir ilgim yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Saldırı, Hakaret, Mayıs, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'daki saldırıda öldürülen ailenin ferdi Çetin Dedeoğulları ile bazı zanlıların ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika


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