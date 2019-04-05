Son Dakika Haberleri: Konya'daki Sempozyumda "Selçuklu Devleti" Her Yönüyle Ele Alınıyor

Konya'daki Sempozyumda "Selçuklu Devleti" Her Yönüyle Ele Alınıyor

1 saat önce

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle Konya'da düzenlenen "Uluslararası Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri Sempozyumu" dün gerçekleşen açılış töreni...

Konya'daki Sempozyumda
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle Konya'da düzenlenen "Uluslararası Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri Sempozyumu" dün gerçekleşen açılış töreni ile başladı.

Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze kadar Selçuklu tarihi ve tarihçiliğinin temel meselelerinin tespit edilerek ortaya konacağı, çözüm yollarının bilimsel bir zeminde tartışılacağı ve "Selçuklu Tarihçiliğinin Temel Meseleleri", "Selçuklu Tarih Yazımında Yöntem ve Yaklaşım" gibi konuların ele alınacağı sempozyumun açılış töreni Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan'ın açış konuşmasıyla başladı. Türk Tarih Kurumu Başkanı Turan, Selçuklu medeniyetinin büyüklüğüne vurgu yaptığı konuşmasında parçalanmış İslam dünyasının birleşme umudu olan Selçuklu'nun aynı zamanda büyük bir medeniyet olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Turan, Anadolu'yu Türk yurdu haline getiren, Haçlıları durduran Selçukluların Ebü İshak eş-Şirazi, Muhammed Gazali, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre gibi değerleri barındırdığının altını çizdi. Nişabur, Rey, İsfahan, Tebriz, Ahlat, Konya, Ankara, Halep gibi Selçuklu şehirlerinin dönemin önemli şehirleri olduğunu belirten Prof. Dr. Turan, her ihtiyaç sahibi tüccara kervansaray, yoksul çocuğa darüleytam olan Selçuklu'nun askeri, toplumsal, siyasal teşkilatlanmasıyla oldukça ihtişamlı bir yapı inşa ettiğini sözlerine ekledi.

6 Nisan'da sempozyum sona eriyor

6 Nisan tarihine kadar devam edecek olan sempozyumda Selçuklu tarihçiliğinin önde gelen isimleri alandaki son çalışmaları, alanın sorunlarını ve çözüm yollarını değerlendirecek. Etkinlik kapsamında Selçuklu kıyafetlerinden oluşan bir koleksiyon da ziyarete açık olacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:42 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Faizler Değiştirildi İYİ Parti, Balıkesir'deki Seçim Sonuçlarına İlişkin İtirazda Bulundu AK Parti'den Ankara'daki Yeniden Sayımla İlgili Açıklama: Oyumuz Bin 807 Arttı Ekrem İmamoğlu: İstedikleri Kadar Saysınlar Hiçbir Şey Değişmeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 18:58:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'daki Sempozyumda "Selçuklu Devleti" Her Yönüyle Ele Alınıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]