Konya'daki şiddetli depremden ilk görüntüler geldi! Vatandaşlar kendilerini panikle sokağa attı - Son Dakika

Merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Meram olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 10,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.

3 METRUK BİNADA HASAR

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Konya, Meram'da meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." denildi.

EKİPLER BÖLGEYE GİDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için İl Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." dedi.

VATANDAŞLARDA BÜYÜK PANİK

Deprem kuşağı olmaması nedeniyle Konya büyük korku yaşanırken vatandaşlar kendilerini sokağa attı.