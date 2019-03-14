Son Dakika Haberleri: Konya'daki Silahla Yaralama

Konya'daki Silahla Yaralama

1 saat önce

Konya'da evlenmelerine izin vermediği gerekçesiyle kız arkadaşının babasını av tüfeğiyle yaraladığı iddia edilen şüpheli, yakalandı.

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Konya'da evlenmelerine izin vermediği gerekçesiyle kız arkadaşının babasını av tüfeğiyle yaraladığı iddia edilen şüpheli, yakalandı.

Polis ekipleri, evlenmelerine izin vermeyen kız arkadaşının babası İbrahim Hekim'i, çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle yaraladığı ileri sürülen şüpheli Hasan Ö'nün (19) yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli, polis ekiplerince suç aleti av tüfeğiyle birlikte yakalandı.

Hasan Ö, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Yaralanan İbrahim Hekim'in tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olay anının güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.

Görüntülerde, av tüfeğinin doğrultulduğu İbrahim Hekim'in kaçması, şüphelinin de peşinden koşması görülüyor.

Merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karaman Caddesi'nde dün yaşanan olayda, İbrahim Hekim (43) iş yerinde av tüfeğiyle yaralanmış, evlenmelerine izin vermeyen kız arkadaşının babası İbrahim Hekim'i vurduğu ileri sürülen şüpheli Hasan Ö'nün yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:30 Kaynak: AA

Konya, Güncel
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