Konya'daki Silahla Yaralama
42 dakika önce
Konya'da evlenmelerine izin vermediği gerekçesiyle kız arkadaşının babasını av tüfeğiyle yaraladığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.
Konya'da evlenmelerine izin vermediği gerekçesiyle kız arkadaşının babasını av tüfeğiyle yaraladığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.
Kız arkadaşının babası İbrahim Hekim'i, çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Hasan Ö'nün (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Hasan Ö, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karaman Caddesi'nde Çarşamba günü yaşanan olayda, İbrahim Hekim (43) iş yerinde av tüfeğiyle yaralanmış, şüpheli Hasan Ö, gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:49 Kaynak: AA
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