Son Dakika Haberleri: Konya'daki Silahla Yaralama

Konya'daki Silahla Yaralama

42 dakika önce

Konya'da evlenmelerine izin vermediği gerekçesiyle kız arkadaşının babasını av tüfeğiyle yaraladığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Konya'daki Silahla Yaralama, System.String[]
Konya'da evlenmelerine izin vermediği gerekçesiyle kız arkadaşının babasını av tüfeğiyle yaraladığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

Kız arkadaşının babası İbrahim Hekim'i, çalıştığı iş yerinde av tüfeğiyle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Hasan Ö'nün (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Hasan Ö, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karaman Caddesi'nde Çarşamba günü yaşanan olayda, İbrahim Hekim (43) iş yerinde av tüfeğiyle yaralanmış, şüpheli Hasan Ö, gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:49 Kaynak: AA

Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaptıkları Kaçak İnşaatı Kendileri Yıktı Ankara'daki Kargo Şirketinden Gelen Koku AFAD Ekiplerini Harekete Geçirdi

Kontrolden Çıkan Otomobil İki İş Yerine Girdi: 3 Yaralı Haluk Levent, Küçük Kız Çocuğuna Tekerlekli Sandalye Alan Kişinin Evinde Yemek Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 11:31:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'daki Silahla Yaralama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]