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Konya'daki silahlı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Konya'daki silahlı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi adliyeye sevk edildiKONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganın şüphelilerinden olan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Konya'daki silahlı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi

KONYA - Konya'nın Akşehir ilçesinde dün akşam saatlerinde 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganın şüphelilerinden olan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Altunkalem Mahallesi 28610 sokakta bulunan Özgür Parkı yakınlarında meydana gelen olayda daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Yaşar S. ve Duran S. ile Yusuf Ç. (35), Musa Ç. ve V.Ç.arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada V.Ç. (17), Yaşar S. ve Yusuf Ç. bıçak ve tüfekle çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu ağır olan Yusuf Ç. hastanedeki müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. Olay sonrası otomobillerini bırakarak kaçan şahıslardan Duran S., Musa Ç. ve tedavisi tamamlanan V.Ç. polis ekiplerince göz altına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 3 şüpheli Akşehir Adliyesine sevk edildi.

Konya'daki silahlı bıçaklı kavganın 3 şüphelisi adliyeye sevk edildi

Akşehir, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:35 Kaynak: İHA
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