Son Dakika Haberleri: Konya'daki silahlı kavga
Son Dakika Güncel Haber

Konya'daki silahlı kavga

1 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde, iki kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Konya'daki silahlı kavga, System.String[]

Konya'nın Akşehir ilçesinde, iki kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Duran S, Musa Ç. ve V.Ç, Akşehir Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan Duran S, tutuklandı, Musa Ç. ve V.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Altunkalem Mahallesi 28610 Sokak'ta, Yaşar S. (25), Duran S, Yusuf Ç. (35) ve V.Ç (17) arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Yaşar S. tüfekle vurulmuş, Yusuf Ç. ise bıçakla yaralanmıştı.

Akşehir, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Mansur Yavaş'ın talimatıyla dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim desteği yapılacak MHP ile CHP arasında gerginlik tırmanıyor! Semih Yalçın: Ahlaksızlığın delili Hatay'da traktörün çarptığı asker şehit oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 00:42:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'daki silahlı kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]