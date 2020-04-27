Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

İlçeye bağlı Karakaya Mahallesi'nde Y.B. (37) ile arkadaşı O.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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