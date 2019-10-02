Son Dakika Haberleri: Konya'daki silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi
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Konya'daki silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Konya'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Konya'daki silahlı kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi, System.String[]

Konya'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.


Olay, dün gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sertaç E. (38) emlakçı arkadaşının iş yerine gitti. Bu sırada sokak üzerinde kahvehane işleten Murat Yağcı da (36) komşu dükkan emlakçının yanına gitti. Burada karşılaşan Murat Yağcı ile Sertaç E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Sertaç E. iş yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra geri döndü. Sertaç E., yanında getirdiği silahla Murat Yağcı'ya ateş ederek göğsünden yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Murat Yağcı'yı gören arkadaşları Ertekin K. (39) ve Hasan B. de (25) Sertaç Ç'ye ateş açarak karşılık verdi. Çıkan silahlı kavgada Sertaç E. vücudunun çeşitli yerlerinden, Murat Yağcı'nın arkadaşı Hasan B. ile yoldan geçen T.Y. bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Göğsünden vurularak ağır yaralanan Murat Yağcı kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şüpheli Sertaç E. ve Murat Yağcı'nın arkadaşları Ertekin K. ile Hasan B., hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından Konya Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. - KONYA

Selçuklu, Yazır, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:01 Kaynak: İHA
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