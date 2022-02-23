Son dakika haber: Silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı

23.02.2022 15:05

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'da bir otelde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla yakalanan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Konya'da bir otelde iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla yakalanan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesindeki bir otelde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Alınan eşkal ve ifadeler doğrultusunda kimlikleri belirlenen 11 şüpheli, kavgaya karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 5'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber: Silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber: Silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Silahlı kavgayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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