Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, bugün saat 14.30 sıralarında geldiği Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji kliniğinde, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'ya tabancayla peş peşe ateş etti.
Akçay, ardından silahın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Karakaya ve Akçay, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesleri üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
O sırada hastanede bulunan doktorların müdahale ettiği doktor Karakaya ile saldırıyı gerçekleştiren Akçay, kurtarılamadı.
Akçay'ın annesi Kezban Akçay'ın, yaklaşık 1 ay önce geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Akçay'ın doktor Karakaya'yı annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için öldürdüğü öne sürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Konya'daki silahlı saldırgan, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için doktoru öldürmüş - Son Dakika