O sırada hastanede bulunan doktorların müdahale ettiği doktor Karakaya ile saldırıyı gerçekleştiren Akçay, kurtarılamadı.

Akçay, ardından silahın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti. Karakaya ve Akçay, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesleri üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: DHA

Mehmet Akçay, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'daki silahlı saldırgan, annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu için doktoru öldürmüş - Son Dakika

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