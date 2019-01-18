Son Dakika Haberleri: Konya'daki Silahlı Saldırı

Konya'daki Silahlı Saldırı

1 saat önce

Konya'da iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrasında gözaltına alınıp serbest bırakılan zanlılar, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Konya'daki Silahlı Saldırı, System.String[]
Konya'da iki kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrasında gözaltına alınıp serbest bırakılan zanlılar, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, 12 Ocak'ta, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki iki saldırının ardından olaya karıştığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerden ikisinin tutuklandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olaya karıştığı tespit edilen İ.K. ve hakkında yakalama kararı çıkartılan R.G. gözaltına alınarak savcılıktaki ifadelerinin arından 'hayati tehlike geçirecek şekilde silahla yaralama ve silahla tehdit' suçlarından tutuklama talebi ile Konya 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Haklarında tutuklama kararı verilen şüpheliler kapalı ceza infaz kurumuna gönderilmiştir. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer şüpheli F.K'nin ise aranmasına devam edilmektedir."

Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Munis Sokak'ta yürüyen Tamer Özkan'a (19), 12 Ocak'ta, plakası belirlenemeyen beyaz renkli minibüsten tabancayla ateş açılmış, yaralanan Özkan, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılmıştı.

Bu olaydan yaklaşık yarım saat sonra aynı mahalledeki Dikiciler Sokağı'nda yürüyen Oktay Toraman'a da (33) aynı minibüstekiler tarafından ateş edilmiş, Toraman da yaralanmıştı.

Polis ekipleri, saldırılarla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmış, gözaltına alınan iki zanlı, polisteki ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı. Daha sonra şüphelilerin, yeniden yakalanması talimatı verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:48 Kaynak: AA

Merkez, Konya, 3. Sayfa
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