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Konya'daki "şüpheli ölüm" davası

6 saat önce

Amerika'dan Konya'ya gelen kuzenini öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'daki

Amerika'dan Konya'ya gelen kuzenini öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) bağlanılan tutuklu sanık Altuğ T. ile avukatı Emel Dursun katıldı.

Sanık Altuğ T. savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi, kuzenini öldürmediğini öne sürdü.

Olay günü Bulut T'nin kendisini araması üzerine araçla Konya Havalimanı'na gittiğini belirten Altuğ T, "Onu aldıktan sonra Konya merkezdeki annemi, babamı ve kız kardeşimi alarak Kadınhanı'na döndük. Kuzenimle evin yanındaki misafirler için yapılan boş eve gittik. Burada kuzenim tabancama bakmak isteyince ona verdim. Lavaboya gittiğimde silah sesi duydum, döndüğümde kuzenimin intihar ettiğini gördüm." İfadelerini kullandı.

Altuğ T, kıyafetinde ve elinde bulunan atış artıklarına ilişkin, "Aynı gün bir düğüne katılmıştım. Bu düğünde silahımla 14 el havaya ateş ettim. Atış artıkları bundan kaynaklanmaktadır. Zaten maktulle aramızda hiçbir husumet yoktur." şeklinde savunma yaptı.

Sanığın avukatı Emel Dursun da müvekkilinin katıldığı düğüne ait görüntüleri mahkemeye sunduklarını belirterek, Altuğ T'nin kuzenini öldürmediğini savundu.

Tanık olarak dinlenilen Altuğ T'nin babası Mehmet T. de maktulün intihar ettiğini, oğlunun olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Olay günü Amerika'dan Türkiye'ye gelen Bulut T'nin ailevi sıkıntılar yaşadığını iddia eden Mehmet T, "Bulut T, Amerika'dan geldiğinde 'Babamla kavga ettim. Bir daha gitmeyeceğim' demişti." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık Altuğ T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Konya'nın Kadınhanı ilçesi Atlantı Mahallesi'nde 24 Ekim 2018'de Bulut T'nin silahla intihar ettiği öne sürülmüştü.

İhbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince soruşturma başlatılmış, Bulut T'nin kuzeni Altuğ T'nin üzerinde atış artıkları tespit edilmişti.

Şüpheli olarak gözaltına alınan Altuğ T, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianamede, sanık hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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