Konya'daki süt banyosu duruşmasına başlandı - Son Dakika

Konya'da bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapan ve görüntüyü kaydederek sosyal medyada paylaşan 2 kişi hakim karşısına çıktı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Emre S. ve Uğur T. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre S., "Ben o gün iş yerinde çalışıyordum. 3 aydır işletmede süt topluyorum. Müdür gündüz beni arayarak benimle video çekeceğini söyledi. Nasıl bir video diye sorduğumda kurgu video olarak cevap verdi. O gün işler sıkılaştı ben de hesaplarda karışıklık yaptım. Müdür Uğur T. geldi akşam 'burada sürt eksik' dedi. Hesap hatasını düzeltmekle uğraştık. Bana 1 buçuk tonluk eksik süt hatasından dolayı bağırdı ve kızdı. Ben de kendimi suçlu hissettim, mahçup oldum. Daha sonra yerlerin temizlendiği kazanı yüzde 90-95 su ile doldurdum. İçinde kesinlikle süt yoktu. Süt bulaşığının üstüne su ekledim. 3-4 maşrapa da süt artığı koydum. Uğur T.'ye kıyafetlerimle mi gireyim dedim, çıkarmamı istedi. Hesap hatasından dolayı da müdürü kızdırdığım için mahcup olarak elbiselerimi çıkarıp iç çamaşırımla suya girdim. Çekilen videoyu bir yere atmamasını söyledim. Sosyal medyaya atmadığını, düzenleyip sildiğini söyledi" dedi.

"DETERJAN, TEKNE İÇERİSİNDE SÜT GÖRÜNTÜSÜ OLUŞTURDU"

Görüntüleri çeken Uğur T. ise "Akşama doğru iş yerine gittim. Hesaptaki yanlışlıkla ilgilendik ardından Emre'nin tekneye girmesini istedim. Emre'nin kabul etmesi üzerine içerisinde deterjan artığı bulunan suya sıcak su koyduk. Deterjan, tekne içerisinde süt görüntüsü oluşturdu. Emre iç çamaşırıyla içine girdi. Sonra da düzenleyip sildim zaten. Görüntüleri ceza amaçlı değil şaka amaçlı çektim. TikTok adlı programda düzenledim, arkasına müzik ekledim sonra sildim. WhatsApp grubumuzda paylaştım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Emre S. ve Uğur T. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

OLAY

26 Ekim 2020'de süt toplama merkezinde süt banyosu görüntülerinin yayınlanmasının ardından 5 Kasım 2020 tarihinde soruşturma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edilirken, iş akdi sonlandırılan işçiler Emre S. ve görüntüyü kaydeden Uğur T. gözaltına alınmış, savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan Emre S. ve Uğur T. 6 Kasım'da tutuklanmıştı. Emre S. ve Uğur T., avukatlarının itirazı üzerine 11 Kasım'da ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Şüpheliler hakkında ise 'zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası' istemiyle dava açılmıştı.

(Ramazan Çetin/İHA)