Konya'daki "süt banyosu" görüntülerinden beraat eden sanık, tazminat kazandı - Son Dakika
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Konya'daki "süt banyosu" görüntülerinden beraat eden sanık, tazminat kazandı

10.06.2022 15:10
Konya'daki "süt banyosu" görüntülerinden beraat eden sanık, tazminat kazandı

Konya'da süt toplama merkezinde teknedeki sütle banyo yaptıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle yargılandıkları davadan beraat eden sanıklardan birine, açtığı davada 1165 lira tazminat ödenmesine hükmedildi.

Konya'da süt toplama merkezinde teknedeki sütle banyo yaptıkları görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle yargılandıkları davadan beraat eden sanıklardan birine, açtığı davada 1165 lira tazminat ödenmesine hükmedildi.

Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, davacı Emre S. ile taraf avukatları katıldı.

Emre S'nin avukatı Mehmet Tunç müvekkilinin olay nedeniyle maddi ve manevi olarak yıprandığını savundu.

Mahkeme heyeti, daha önce "zehirli madde katma" suçunu işlediğine dair yeterli delil bulunmaması nedeniyle beraat kararı verilen Emre S'ye 465 lira maddi, 700 lira manevi tazminatın Maliye Hazinesi'nden ödenmesine karar verdi.

Olay

Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin kazana doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerinin 26 Ekim 2020'de sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

Olaya ilişkin 5 Kasım'da gözaltına alınan şüpheliler Emre S. ve Uğur T, 6 Kasım'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderilmiş, 11 Kasım'da da tahliye edilmişti.

Şüpheliler hakkında "zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, 5. Ağır Ceza Mahkemesi, delil yetersizliği gerekçesiyle sanıkların beraatine karar vermişti.

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Kaynak: AA

Mehmet Tunç, Maliye, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'daki 'süt banyosu' görüntülerinden beraat eden sanık, tazminat kazandı - Son Dakika

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