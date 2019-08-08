Son Dakika Haberleri: Konya'daki taciz iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Konya'daki taciz iddiası

57 dakika önce

Konya'nın Ereğli ilçesinde bazı kadınları taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Konya'daki taciz iddiası, System.String[]
Konya'nın Ereğli ilçesinde bazı kadınları taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
Motosikleti ile bazı mahallelerde 4 farklı taciz olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ö.A (26), Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Geçen hafta motosikleti ile bazı mahallelerde 4 farklı taciz olayına karıştığı iddia edilen Ö.A (26) ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu dün yakalanmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Ereğli, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 07:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu
Deprem uzmanından büyük İstanbul depremine ilişkin değerlendirme: İstanbul'da faylar Ege Denizi'nden çok daha rahat Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı Direksiyonun başına geçen Binali Yıldırım, açılışı yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu test etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 20:27:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'daki taciz iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]