Konya'daki Trafik Kazası

Konya
'da yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu yaşamını yitiren iki kişiden birinin cenazesi defnedildi.
Kazada hayatını kaybeden Mevlüt Karasakal'ın (34) cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak merkez Karatay
ilçesindeki Hacıveyis Camisi'ne getirildi.
Karasakal'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler
Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Karasakal'ın yakınlarının yanı sıra AK Parti
Konya İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca
da katıldı.
Kazada yaşamını yitiren Selvinaz Duman'ın (70) cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan minibüs sürücüsü Seyit Ali Kocabaş
'ın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Seyit Ali Kocabaş yönetimindeki 42 BEF 70 plakalı yolcu minibüsü, dün, Beyşehir-Konya kara yolunun 30. kilometresinde İbrahim Gökçebay idaresindeki 32 LA 796 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada minibüste bulunan Selvinaz Duman (70) ve Mevlüt Karasakal (34) hayatını kaybetmişti.
Yaralanan 11 kişi, ambulanslarla Konya kent merkezi ve Beyşehir'deki hastanelere kaldırılmıştı.