Konya'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

James Stanley'in cenazesi Akşehir Devlet Hastanesi morguna, yaralılar da tedavi altına alınmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada otomobilde bulunan ABD vatandaşı James Stanley (44) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü Gökhan Bola ve araçtaki İlkim Kaya (27) yaralandı.

Konya 'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ABD vatandaşı bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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