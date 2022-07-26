Konya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

26.07.2022 14:36
Konya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetle aynı istikamette giden traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kamyonetle aynı istikamette giden traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya - Ankara kara yolu üzerinde ilçe çıkışında Mert Demirok (21) idaresindeki 42 ALG 083 plakalı kamyonet ile aynı yönde ilerleyen Metin Çetin (23) yönetimindeki 59 DT 388 plakalı balya makinesi takılı traktör çarpıştı.

Kazada araç sürücülerinden kamyonet sürücüsü Ayhan G.D. (13) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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