Konya'daki trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'daki trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

03.07.2022 21:19
Konya'daki trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandıAlınan bilgiye göre, Dilara Çoban yönetimindeki 06 BCA 441 plakalı otomobil ile Koray Anık idaresindeki 35 BDP 313 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde çarpıştı.

Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Dilara Çoban yönetimindeki 06 BCA 441 plakalı otomobil ile Koray Anık idaresindeki 35 BDP 313 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde çarpıştı.

Kazada 06 plakalı otomobilde bulunan Muammer Tan, Şeval Karabulut, Veli Büyükaydın, Nisa Nur ve Sait Belgemen olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada her 2 sürücü ile Ayşenur Boncuk ve Ela Ceylin Anık yaralandı.

Durumları ağır olan yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi.

Cenazeler yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı Konya'da feci kaza! İki otomobilin birbirine girdiği trafik kazasında 5 kişi ölü, 4 kişi yaralandı Son dakika... Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı Son dakika... Konya'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 4 yaralı
Kaynak: AA

Dilara Çoban, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'daki trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'daki trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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