Konya'daki trafik kazasında ölen gençlerden 4'ünün cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Konya'daki trafik kazasında ölen gençlerden 4'ünün cenazesi defnedildi

04.07.2022 14:54
Konya'daki trafik kazasında ölen gençlerden 4'ünün cenazesi defnedildi

Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ölen 5 kişiden 4'ü son yolculuğuna uğurlandı.

Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında ölen 5 kişiden 4'ü son yolculuğuna uğurlandı.

Beyşehir ilçesindeki kazada yaşamını yitiren 5 kişinin cenazesi, Beyşehir Devlet Hastanesinde otopsileri tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edildi.

Kent merkezine getirilen gençlerden dördünün cenazesi, öğle namazına müteakip defnedildikleri mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Ölenlerden Şeval Karabulut ve Sait Belgemen Araplar Mezarlığı'na, Muammer Tan Yediler Mezarlığı'na, Veli Büyükaydın ise Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

Gençlerden Sait Belgemen'in sosyal medya hesabında en son, aynı kazada yaşamını yitiren Veli Büyükaydın ile çekilmiş fotoğrafını; "Karanlıkta bir arkadaşla yürümek, ışıkta yalnız yürümekten daha iyidir." notuyla paylaştığı görüldü.

Öte yandan dün ailelerin cenazeleri teşhisi esnasında, Ayşenur Boncuk ile Nisa Nur Karabulut'un kimliklerinin karıştığı, "öldü" zannedilen Nisa Nur Karabulut'un yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Hayatını kaybeden 5 genç ile aynı araçtan yaralı kurtulan 2 gencin, tatil için Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun Plajı'na gittikleri, kazanın dönüş yolunda gerçekleştiği öğrenildi.

Ölen Şevval Karabulut ile kazadan yaralı kurtulan Nisa Nur Karabulut'un kardeş oldukları bildirildi.

Hayatını kaybeden gençlerden Ayşenur Boncuk'un ise gün içinde defnedileceği bilgisi verildi.

Olay

Dilara Çoban yönetimindeki 06 BCA 441 plakalı otomobil ile Koray Anık idaresindeki 35 BDP 313 plakalı otomobil, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde çarpışmış, kazada 06 BCA 441 plakalı otomobilde bulunan Muammer Tan, Şeval Karabulut, Veli Büyükaydın, Ayşenur Boncuk ve Sait Belgemen olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazada her 2 sürücü ile Nisa Nur Karabulut ve Ela Ceylin Anık yaralanmıştı.

Durumları ağır olan yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edilmiş, cenazeler yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

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