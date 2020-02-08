Konya'daki

Konya'da "tütün sarma" nedeniyle çıkan ve bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından yurt dışına kaçan şüpheli, ülkeye giriş yaptığı sırada yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokağı'nda, Murat Yağcı'nın (36) ölümüyle sonuçlanan olaydan sonra kaçarak izini kaybettiren Umut Balcı'yı (41) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, olayın ardından Balcı'nın Gürcistan'a kaçtığını ve sahte kimlike burada yaşamaya başladığını belirledi.

Zanlı, tırın dorse ve şasesi arasına yapılmış özel bölmede yakalandı

Yaklaşık 5 ay bu ülkede kalan Balcı'nın, 15 gün önce yeniden Türkiye'ye döneceği ihbarını alan polis ekipleri, Artvin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle zanlıyı yakalamak için sınırda nöbet tuttu.

Ekipler, Gürcistan'dan ülkeye giriş yapan bir tırı şüphe üzerine durdurarak arama yaptı. Balcı, tırın dorsesi ile şasesi arasına yalnızca bir insanın girebileceği büyüklükte yapılan özel bir bölmede yakalandı.

Balcı, Konya'ya getirilirken, tır sürücüsü M.U. ise Artvin polisi tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada, polislere direnerek zor anlar yaşatan Balcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

İddiaya göre, 1 Ekim 2019'da emlakçı arkadaşının dükkanına giden Murat Yağcı (36), dükkanda oturan Sertaç E'nin (38) tütün sardığını görmüş, burada "Tütün öyle mi sarılır?" diyen Yağcı ile Sertaç E. arasında tartışma çıkmıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Sertaç E, silahla Yağcı'ya ateş etmişti. Silah sesini duyarak dükkana gelen Yağcı'nın arkadaşları Hasan B. (25) ile Ertekin K. (39) de Sertaç E'ye silahla ateş açmış, Sertaç E. ve Hasan B. ile o sırada yoldan geçerken kurşun isabet eden Tunahan Y. yaralanmıştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Yağcı müdahaleye rağmen kurtarılamamış, tedavisi tamamlanan Sertaç E. ile olaya karıştıkları ileri sürülen Hasan B. ve Ertekin K. gözaltına alınmış, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişlerdi.

Polis ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen Umut Balcı'yı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Daha önce de 3 kişiyi öldürmüş

Balcı, 2003 yılında da eşini, kayınvalidesini ve bir arkadaşını öldürdükten sonra Kayseri'de bir otelde polisle girdiği silahlı çatışma sonucunda yakalanmış, hakkında "çıkar amaçlı suç örgütü kurma" başta olmak üzere 4 ayrı suçtan gıyabi tutuklama kararı olan Balcı, Konya'da çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, 16 yıl sonra cezaevinden firar etmişti.