Son Dakika Haberleri: Konya'daki "tütün sarma" kavgası
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Konya'daki "tütün sarma" kavgası

1 saat önce

Konya'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı "tütün sarma" nedeniyle çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan üç zanlı, adliyeye sevk edildi.

Konya'daki

Konya'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı "tütün sarma" nedeniyle çıkan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan üç zanlı, adliyeye sevk edildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokağı'nda meydana gelen olayın ardından tedavisi tamamlanan Sertaç E. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sertaç E. ile dün gözaltına alınan Hasan B. ve Ertekin K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

İddiaya göre, dün merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokağı'nda emlakçı arkadaşının dükkanına giden Murat Yağcı (36), dükkanda oturan Sertaç E'nin (38) tütün sardığını görmüş, burada "Tütün öyle mi sarılır?" diyen Yağcı ile Sertaç E. arasında tartışma çıkmıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Sertaç E, silahla Yağcı'ya ateş etmişti.

Silah sesini duyarak dükkana gelen Yağcı'nın arkadaşları Hasan B. (25) ile Ertekin K. (39) de Sertaç E'ye silahla ateş açmış, yaşanan silahlı kavgada, Sertaç E. ile Hasan B. ve o sırada yoldan geçerken kurşun isabet eden Tunahan Y. yaralanmıştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Yağcı müdahaleye rağmen kurtarılamamış, tedavisi tamamlanan Hasan B. ile olaya karıştığı ileri sürülen Ertekin K. gözaltına alınmıştı.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:26 Kaynak: AA
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