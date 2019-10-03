Son Dakika Haberleri: Konya'daki "tütün sarma" kavgası
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Konya'daki "tütün sarma" kavgası

21 dakika önce

Konya'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı "tütün sarma" nedeniyle çıkan silahlı kavgayla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Konya'daki

Konya'da bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı "tütün sarma" nedeniyle çıkan silahlı kavgayla ilgili yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokağı'nda meydana gelen olayla ilgili adliyeye sevk edilen zanlılar Sertaç E, Hasan B. ve Ertekin K'in savcılıkça ifadeleri alındı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Olay

İddiaya göre, iki gün önce merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Topak Sokağı'nda emlakçı arkadaşının dükkanına giden Murat Yağcı (36), dükkanda oturan Sertaç E'nin (38) tütün sardığını görmüş, burada "Tütün öyle mi sarılır?" diyen Yağcı ile Sertaç E. arasında tartışma çıkmıştı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Sertaç E, silahla Yağcı'ya ateş etmişti.

Silah sesini duyarak dükkana gelen Yağcı'nın arkadaşları Hasan B. (25) ile Ertekin K. (39) de Sertaç E'ye silahla ateş açmış, yaşanan silahlı kavgada, Sertaç E. ile Hasan B. ve o sırada yoldan geçerken kurşun isabet eden Tunahan Y. yaralanmıştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Yağcı müdahaleye rağmen kurtarılamamış, tedavisi tamamlanan Sertaç E. ile olaya karıştıkları ileri sürürlen Hasan B. ve Ertekin K. gözaltına alınmış, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilmişlerdi.

Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 01:24 Kaynak: AA
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