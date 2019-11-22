Konya'daki

Konya'da sokakta tuvalet ihtiyacını gidermek isteyen grup ile balkondan onları uyaranlar arasında bir kişinin ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavgaya ilişkin tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali Dalkıç, başka suçtan hükümlü sanık Aykut Keçeci ve Dalkıç'ın avukatı Ayşe Bağ katıldı. Kavgaya karışan sanıklardan Selahattin Eyyubi G, duruşmada yer almadı.

Sanık avukatı Bağ, müvekkili Dalkıç'ın eylemini meşru müdafaa sınırları içinde gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Bağ, dosya için gerekli delillerin toplandığını, delil karartma gibi bir durumun söz konusu olmadığını ileri sürerek, tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak müvekkilinin tahliyesini talep etti.

İddia makamı, sanık Selahattin Eyyubi G. hakkında yakalama emri çıkarılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Dalkıç'ın tutukluluk halinin devamına ve sanık Selahattin Eyyubi G. hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esat Caddesi'nde 21 Temmuz 2018'de Şevki Nenğ (31) ve arkadaşı Aykut Keçeci, tuvalet ihtiyacını gidermek istedikleri sırada yakınlardaki apartmanın balkonunda oturan Ali Dalkıç (31) ve arkadaşları tarafından uyarılmış, iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Nenğ bıçakla öldürülmüştü.

Babaannesinin evinde saklanan Dalkıç yakalanmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.