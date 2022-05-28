Konya'daki üniversite, "yapay zeka" temalı bahar şenliğiyle örnek olmak istiyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, yapay zeka temalı bahar şenliği "KaratayVerse Bahar Şenliği ve Yapay Zeka Festivali" ile hem ülke üniversitelerine hem de dünya üniversitelerine rol model olmayı hedefliyor.

Üniversitede 26-29 Mayıs'ta düzenlenen, dijital teknolojilerin tüm yönleriyle anlatıldığı ve farklı platformlarda deneyimleneceği "Yapay zeka", "NFT", "Metaverse", "Blockchain" temalı şenlik bu kavramlarla gençleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Şenlik kapsamında farklı alanlarda simülasyonları deneyimleme fırsatı bulan gençler, "Akıl ve Zeka Oyunları", "Robotik Süreç Otomasyonu", "e-Ticaret ile Mağaza Kurma" gibi başlıklarda eğitimlere katılabiliyor, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Deprem Simülasyon Merkezi'nde afetlerdeki doğru davranış şekillerini deneyimleyebiliyor, üniversitede kurulan bir çadırda, kendi kendine motif ve desen geliştiren yapay zekanın gösterisini izleyebiliyor.

Şenlik diğer üniversitelerin öğrencilerine de açık

KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, AA muhabirine, yenilikçi bir üniversite olduklarını, bahar şenliği kavramını başka bir noktaya taşımak istediklerini söyledi.

Sadece eğlence odaklı bir şenlik düzenlemediklerini, yapay zeka konusunu kendilerine tema olarak seçtiklerini aktaran Ortaç, "Çocuklarımızı dinlendirip eğlendirirken, diğer taraftan da gelecekte adım atacakları dünyada kendilerini neler beklediğini göstermek istedik. Bunu eğitim programımızla da yapıyoruz ama burada şenlikler sırasındaki uygulamalarımızla onları çok daha yakından hissetmelerini sağlıyoruz. Şenliğimiz tüm üniversite öğrencilerine açık. Liselerin 12. sınıf öğrencilerini de Konya dışındaki öğrencileri de şenliğimize kabul ediyoruz." diye konuştu.

Ortaç, şenliğin öğrenciler için faydalı olacağına inandığını, bir taraftan akademik etkinliklerin devam ettiğini, diğer taraftan da eğlenceli ve uygulamalı eğitimler verdiklerini belirtti.

"Tüm Türkiye'ye yönelik bir şenlik düzenledik"

Şenlik kapsamında yapay zekaya ilişkin çeşitli faaliyetler yaptıklarını anlatan Ortaç, şöyle devam etti:

"Mesela e-spora yönelik kapsamlı bir alan açtık. Öğrenciler istedikleri zaman burada e-spor faaliyetlerini bizzat uygulayabiliyor. İnternet ortamına bağlı, isterlerse buradan bölgesel veya uluslararası yarışmalara katılma şansları var. Bizim üniversitemizin şöyle bir özelliği var; hem fiziki yapı bakımından hem de elektronik altyapı bakımından aşağı yukarı bütün eksikliklerimizi tamamlamış durumdayız. Bahçemizde bile yapay zeka oyunlarını kurup çalıştırabiliyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimizin mezun olduktan sonraki hayata bakış açılarını burada şekillendirmeye çalışıyoruz. Mezun olduktan sonra karşılaşacakları sorunları daha rahat çözümleyebilsinler, sorun yaşamasınlar. Onun için de sadece Konya'ya yönelik değil, tüm Türkiye'ye yönelik bir şenlik düzenledik. Herkesi bekliyoruz."

Sanayiyle yoğun bir iş birliği içerisinde öğrencileri devamlı projeleri yapmaya teşvik ettiklerine değinen Ortaç, yapay zeka temasının bir tesadüf olmadığını, bunun üniversite olarak yönelişleri olduğunu kaydetti.

"Şenliği de eğitimin bir parçası olarak düzenliyoruz"

Rektör Ortaç, bahar şenliklerinin teknolojik temalarla öğrenciler için büyük fırsatlara yol açabileceğine dikkati çekerek, şunları anlattı:

"Şenliğimiz temasıyla hem Türkiye'ye hem de dünyaya örnek olacak bir etkinlik. Model bir etkinlik. Sebebi de dinlenirken, eğlenirken bir taraftan da eğitim alıyorsunuz. Şenliği de eğitimin bir parçası olarak düzenliyoruz. Boşa geçen zaman veya tatil zamanı olarak değerlendirmiyoruz. Burada yeni teknolojilere özellikle yapay zekaya ilişkin bilgi bombardımanı var. Bunu sağlamaya, farkındalık yaratmaya çalışıyoruz."

Türk gençliğini doğru yönlendirebilmenin önemine işaret eden Ortaç, "Bütün çabamız bu. Şenliğimiz yapay zeka temalı ilk şenlik olma özelliğini taşıyor." dedi.