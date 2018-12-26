Son Dakika Haberleri: Konya'daki Üniversiteliler Şanlıurfalı Çocuklara "Tebessüm Oldu"

Konya'daki Üniversiteliler Şanlıurfalı Çocuklara "Tebessüm Oldu"

43 dakika önce

KTO Karatay Üniversitesinde öğrenim gören bir grup öğrenci, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki ilkokul öğrencilerine giysi ve kırtasiye desteği sundu.

Konya'daki Üniversiteliler Şanlıurfalı Çocuklara
KTO Karatay Üniversitesinde öğrenim gören bir grup öğrenci, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki ilkokul öğrencilerine giysi ve kırtasiye desteği sundu.

Üniversitede öğrenim gören Bilgi ve Düşünce Topluluğu üyesi 30 öğrenci, başlattıkları "Bir Tebessüm Ol Projesi" kapsamında hayırseverlerden bot, mont, kazak, çorap, şapka, eldiven, defter, kalem, silgi, oyuncak ve yiyecek temin etti.

Öğrenciler bu yardımları Siverek'teki Dönemeç ve Küçük Çatlı ilkokullarındaki öğrencilere ulaştırdı.

İki okuldaki 100 öğrenciye yardımları dağıtan öğrenciler, çocukların yüzlerindeki mutluluğu görmenin sevincini yaşadı.

Bilgi ve Düşünce Topluluğu başkanı Nazan Rümeysa Tekin, yaptığı açıklamada, projenin hızla geliştiğini belirterek, arkadaşları ile canla başla çalışarak çocukların kalplerine dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

"İstiyoruz ki çocukların bir gelecek hayalleri olsun, bakış açıları gelişsin. Aynı zamanda iyiliğin yayılacağına da inanıyoruz" ifadesini kullanan Tekin, destek sundukları çocukların yarın büyüdüklerinde başka çocuklara yardım ulaştıracaklarına inandıklarını aktardı.

Tekin, "Bu kadar büyük mutlulukla karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Çünkü ilk defa böyle bir proje yaptık. Muazzam bir ortam var, muazzam bir mutluluk var. Çocukların heyecanına şahit olmak şahane bir şey. Bugün anladık ki proje amacına ulaştı ve birçok tebessüm oldu." diye konuştu.

Dönemeç İlkokulu Müdürü Yasemin Yüksel ve çocuklar üniversiteli gençlere proje için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:34 Kaynak: AA

Karatay, Şanlıurfa, Siverek, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Drift Yapan Alkollü Sürücüye Ceza Yağdı! 2031 Yılına Kadar Araç Kullanamayacak Son Dakika! RTÜK, Uğur Dündar ve Fatih Portakal'ın Sunduğu Programlara Ceza Yağdırdı

Son Dakika! Beşiktaş, Şenol Güneş'in Sözleşmesini Yenileme Kararı Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 19:17:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'daki Üniversiteliler Şanlıurfalı Çocuklara "Tebessüm Oldu"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]