Konya'daki uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Ilgın ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince, uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan B. N. ve N.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ilgın Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince derinleştirilen soruşturma kapsamında, uyuşturucu hap kullandığı iddia edilen üç şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda üç şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 88 uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Dün Ilgın ilçesinde uyuşturucu hap sattığı iddia edilen B. N. ve N. M. takibe alınmış, ekipler, şüphelileri Halk Bankası Kavşağı'nda gözaltına almıştı.