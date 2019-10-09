Son Dakika Haberleri: Konya'daki uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Konya'daki uyuşturucu operasyonu

Konya'daki uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Konya'daki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3'ü Afganistan uyruklu 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden, erkek arkadaşı Emrah K. ile Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen Sibel D'nin iç çamaşırında 484 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi.

Afganistan uyruklu şüpheliler Atıfe Ö, Farzaneh Ö. ve Hasan H'nin üzerlerinde de 281 gram eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri dün, uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı ileri sürülen kişilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında kent merkezinde 3'ü Afganistan uyruklu 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Afganistan, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YPG'li teröristler SİHA görüntü almasın diye otları yaktı
AK Parti Barış Pınarı Harekatı'nın amacını duyurdu! Tüm partiler Barış Pınarı Harekatı'na destek verirken HDP'nin tavrı dikkat çekti Son Dakika: Tel Abyad ve Rasulayn'da 25 kilometre içeri girildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:55:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'daki uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]