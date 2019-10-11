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Konya'daki uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Konya'daki uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve kullandıkları ileri sürülen 10 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kent merkezinin yanı sıra Ereğli ve Akşehir ilçelerinde dün düzenlenen operasyonda bir kilogram esrar, 94 gram kokain, 44 gram eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirilmiş, 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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