Konya'daki uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, "uyuşturucu madde bulundurduğu, kullandığı ve ticaretini yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ereğli Adliyesine sevk edilen 8 zanlıdan 7'si tutuklandı. Şüphelilerden biri ise savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.