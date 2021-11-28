Son dakika haber... Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Narkotik Büro Amirliği ekiplerince önceki gün bir araçta özel bölmeye gizlenmiş şekilde 12 kilo 456 gram esrar ele geçirilmiş ve olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden K.A, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünden geçirildi. Adliyeye sevk e dilen 4 şüpheliden H.K. ve E.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler G.K. ve I.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.