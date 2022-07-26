Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

26.07.2022 22:47
Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Beyşehir'de ikamet eden S.N.'nin Konya'dan bir araçla ilçe merkezine uyuşturucu madde getireceği duyumunu alınca harekete geçti. Şüpheli araç, Beyşehir-Konya Karayolunun Sarıköy mevkisinde ana yol üzerinde durduruldu. Hassas burunlu 'Yol' isimli narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, poşete sarılı 3 gram metamfetamin, poşete sarılı 2 gram eroin, 1 adet hassas terazi, 3 adet bong (uyuşturucu içme aparatı), 5 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet ekmek bıçağı, 1 adet rulo halinde şeffaf folyo ele geçirildi. Jandarma ekipleri S.N.'nin evinde yaptığı aramada da 2 gram metamfetamin (13 adet fişek tabir edilen alüminyum folyo sarılı) ile 2 adet bong ele geçirdi.

Jandarma, S.N.'nin yanı sıra araçta bulunan şüpheliler M.A., T.U. ile H.K.'yi de gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler "uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanmak için uyuşturucu veya ticari uyarıcı satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamasıyla Beyşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Beyşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Beyşehir Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Sinan N. (37), Mustafa A. (24) ve Tuğrul U. (30) tutuklanarak Seydişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Zanlılardan H.K. (19) ise adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldı. - KONYA

YORUMLAR
500
Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı Konya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Jandarma, Beyşehir, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:23 Yerli otomobil heyecanında geri sayım başladı! TOGG, 2023 mart ayında yollara çıkacak
22:21 Güldür Güldür'de taklidi yapılan Ekrem İmamoğlu skeç hakkında konuştu: Mutlu oldum
22:16 Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya 2.Lig ekibi Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu
21:57 Bakan Dönmez'den dikkat çeken doğal gaz açıklaması: 2 bin liralık faturanın 1.500 lirasını devlet karşılıyor
21:56 Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, kadın muhabire yaptığı hareketle sosyal medyanın gündemine oturdu!
21:42 İmamoğlu, tatil eleştirilerine Erdoğan üzerinden yanıt verdi: 3 yılda 20 gün tatil yaptım, Cumhurbaşkanı benim 4 katım tatil yapmış
21:15 Beşiktaş'tan ayrılan Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK'ya transfer oldu
20:27 Balotelli'ye sürpriz talip! Sion ve Adana Demirspor'un masaya oturduğu iddia edildi
19:55 Üsküdar'da cinayet: 10 yıllık ilişkinin sona ermesinin ardından "Son kez görüşelim" diyerek çağırdığı eski kız arkadaşını silahla öldürdü
19:48 Jorge Jesus'un "İsterlerse 50 faul yapsınlar" sözlerine Lucescu yanıt verdi: Abartmaya gerek yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 22:47:43. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement