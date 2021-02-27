Konya'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Konya'da bir tırda yapılan aramada uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbarı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Konya-Afyonkarahisar yolundaki uygulama noktasında bir tırı durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramalarda, tırın değişik yerlerine zulalanmış 56 adet uyuşturucu tablet, 23 gram esrar, ile 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Ceylani D. (38) ifadesi alındıktan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.