Konya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 zanlıdan 14'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyonda 4 şüpheliyi daha yakaladı.
Böylece gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Ereğli ilçesinde 25 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon başlatmış, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Adreslerde yapılan aramalarda 165 gram metamfetamin, 161 gram esrar, 535 uyuşturucu hap, eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirilmişti.
Kaynak: AA
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