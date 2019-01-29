Konya'daki Yangın
1 saat önce
Konya'da beş gün önce 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangının kundaklama sonucu başladığının belirlenmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Konya
'da beş gün önce 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangının kundaklama sonucu başladığının belirlenmesi üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Merkez Karatay
ilçesindeki 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatan polis, alevlerin kundaklama sonucu çıktığını belirledi. Polis
, Y.D. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Merkez Karatay ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında, 24 Ocak'ta yangın çıkmış, bu sırada bölgede bulunan taksici Vedat Gürsoy, yükselen dumanı fark edip itfaiyeyi aramış ve alevler büyümeden kontrol altına alınmıştı.
Söndürme çalışmaları sırasında aynı binada bulunan CHP
Karatay İlçe Başkanlığı bürosunda da hasar oluşmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:14 Kaynak: AA
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