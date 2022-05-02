Konya'daki yangında alevlerden kurtarmaya çalıştığı zihinsel engelli oğluyla hayatını kaybetti - Son Dakika
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Konya'daki yangında alevlerden kurtarmaya çalıştığı zihinsel engelli oğluyla hayatını kaybetti

02.05.2022 12:38

Konya'nın Bozkır ilçesinde, anne ile zihinsel engelli oğlunun yaşamlarını kaybetmesine neden olan yangına müdahale eden komşular yaşananları anlattı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, anne ile zihinsel engelli oğlunun yaşamlarını kaybetmesine neden olan yangına müdahale eden komşular yaşananları anlattı.

Dereköy Mahallesi'ndeki müstakil evde çıkan yangın sonrası soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yangın nedeniyle çöken evde cesetlerine ulaşılan zihinsel engelli Mehmet Ali (35) ile annesi Havva Yar Sırım'ın (75) Bozkır Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri sürüyor.

Yangın söndürme çalışmasına destek veren komşular, yaşananları AA muhabirine anlattı.

Bayram dolayısıyla İstanbul'dan ilçedeki yakınlarının yanına gelen Mustafa Kaygısız, çok üzgün olduklarını, Havva Yar Sırım'ın eşi Mustafa Sırım'ın 3 yıl önce kanserden vefat ettiğini söyledi.

Dün akşam saatlerinde iftar hazırlığı yaptıkları sırada cami hoparlöründen köyde yangın çıktığına dair anon su duyduklarını belirten Kaygısız, "Anonsu duyar duymaz evden çıktım. Komşuların anlattığına göre oğlunun canı tandır ekmeği istemiş. Kadın da tandırda ekmek yaparken yangın çıkmış." dedi.

"Anne yüreği, evladının içeride kalmasına dayanamamış"

Kaygısız, Havva Yar Sırım'ın yangın sırasında evin balkonuna çıkarak diğer komşulardan yardım istediğini aktardı.

Yaşlı kadının, itfaiye ekiplerini beklemeden oğlunu evden çıkarmaya uğraştığını belirten Kaygısız, şöyle konuştu:

"Anne yüreği, evladının içeride kalmasına dayanamamış. Altı samanlık olan evde çıkan yangın çok güçlü olduğu için çökme meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından ilk olarak engelli olan Mehmet Ali'nin cenazesine, sabah saatlerinde de annenin cenazesine ulaşıldı. Kadın, devletin çocuğu için verilen engelli bakım parasıyla geçiniyordu, İstanbul'da bir oğlu, Tekirdağ'da da bir kızı var."

"İstese kendini kurtarabilirdi"

Ailenin 15 yıllık komşusu İbrahim Yılmaz da yangını görür görmez evdeki musluğa hortum bağlayıp su tutmaya başladığını söyledi.

Yangının rüzgarla beraber çok hızlı yayıldığını dile getiren Yılmaz, "Kadın evdeki engelli oğlunu evden çıkarmak için çok uğraştı. Havva abla balkondan yardım isterken 'Çocuk içerden çıkmıyor.' diye bağırmış. İstese kendisi yangından kurtulurdu. Çocuğu bırakmamak için mücadele ederken kendisi de evde kaldı." diye konuştu.

Dereköy Mahallesi'nde dün ekmek tandırından çıkan alevlerin kısa sürede Havva Yar Sırım'ın yaşadığı evi sarmasıyla yangın çıkmış, itfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından çatısı çöken evde anne ile oğlunu arama çalışması başlatılmıştı. Evin enkazında Mehmet Ali (35) ile annesi Havva Yar Sırım'ın (75) cenazesine ulaşılmıştı.

Konya'daki yangında alevlerden kurtarmaya çalıştığı zihinsel engelli oğluyla hayatını kaybetti
Konya'daki yangında alevlerden kurtarmaya çalıştığı zihinsel engelli oğluyla hayatını kaybetti
Konya'daki yangında alevlerden kurtarmaya çalıştığı zihinsel engelli oğluyla hayatını kaybetti
Konya'daki yangında alevlerden kurtarmaya çalıştığı zihinsel engelli oğluyla hayatını kaybetti

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Anne, engelli oğlunu kurtarmak için yanan evin içine girdi! Anne, engelli oğlunu kurtarmak için yanan evin içine girdi! Son dakika haberleri: KONYA'DAKİ YANGINDA ANNE VE OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Son dakika haberleri: KONYA'DAKİ YANGINDA ANNE VE OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Engelli, Yangın, Bozkır, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'daki yangında alevlerden kurtarmaya çalıştığı zihinsel engelli oğluyla hayatını kaybetti - Son Dakika


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