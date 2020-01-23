Konya'dan 67 ülkeye hasta yatağı ihraç ediliyor - Son Dakika

Konya'da hastane malzemeleri üreten firmanın büyük oranda yerli imkanlarla ürettiği hasta yatakları, 67 ülkeye ihraç ediliyor.

Sağlık sektöründeki hasta yatağı ihtiyacını karşılamak üzere 1998 yılında kurulan fabrikanın ürettiği yataklar, iç pazarın yanı sıra yurt dışında da ilgi görüyor.

Elektromekanik hastane yatakları yapan firma, anestezi, acil müdahale ve pansuman arabaları, hasta taşıma sandalyesi, genel amaçlı sedye, doğum karyolası ve muayene masası gibi hastane gereçleri üretiyor.

"Avrupa ve ABD'de üretilenlerle eşdeğer kalitede üretim yapıyoruz"

Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürünlerinin yüzde 75 oranında milli ve yerli niteliğe sahip olduğunu belirtti.

Sağlık ürünleri sektöründe ülkenin ilk yerli üreticisi olduklarını ifade eden Çimen, şunları kaydetti:

"Firmamızın Türkiye piyasasında yaklaşık 350 bin yatağı var. Bu da hemen hemen piyasanın yüzde 50'sini oluşturmaktadır. 37 ülkeye devamlı olmak üzere, toplamda 67 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıllık dış ticaret hacmimiz 5 milyon dolar ve hızlı bir ivmeyle artmaya devam ediyor. Türkiye'nin de yıllık yatak ihtiyacı geçen yıl yaklaşık 30 bindi. Bunun 7 bin 500 adedini karşıladık."

Çimen, yabancı ürünlerle yurt dışı pazarlarında rekabet etmede hiçbir sorun yaşamadıklarını, Avrupa ve ABD'de üretilen ürünlerle eşdeğer kalitede üretim yaptıklarını vurguladı.

Ürünlerinin fiyatının yabancı rakiplerine göre uygunluğuna dikkati çeken Çimen, "Fiyatlarımız onların ürünlerine göre de çok daha aşağıda. Yabancı rakiplerimizle çok rahat rekabet edebiliyoruz." diye konuştu.

Fabrikada 75 kişinin çalıştığını aktaran Çimen, hedeflerinin 20 milyon dolarlık ihracat olduğunu, fabrikanın yıllık üretim miktarını artırmak için yeni yatırımlara başladıklarını sözlerine ekledi.