Konya'dan Ankara'ya vakumlu araç desteği - Son Dakika
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Konya'dan Ankara'ya vakumlu araç desteği

12.06.2022 23:25
Konya'dan Ankara'ya vakumlu araç desteği

Konya Büyükşehir Belediyesinin, şiddetli yağış beklentisi nedeniyle Ankara'ya vakumlu araç takviyesinde bulunduğu bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin, şiddetli yağış beklentisi nedeniyle Ankara'ya vakumlu araç takviyesinde bulunduğu bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ankara'da yeniden şiddetli yağış beklentisi üzerine Ankara'ya vakumlu araç takviyesinde bulunuyoruz. Allah afetten korusun. Ankara Konya Günlerinde bizi yoğun ilgiyle misafir eden Ankaralı vatandaşlarımıza da bu vesileyle ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'dan Ankara'ya vakumlu araç desteği - Son Dakika

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