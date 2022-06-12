Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay , Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, "Ankara'da yeniden şiddetli yağış beklentisi üzerine Ankara'ya vakumlu araç takviyesinde bulunuyoruz. Allah afetten korusun. Ankara Konya Günlerinde bizi yoğun ilgiyle misafir eden Ankaralı vatandaşlarımıza da bu vesileyle ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Konya'dan Ankara'ya vakumlu araç desteği - Son Dakika

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