Konya'dan Azerbaycan'daki programa "aşık" desteği - Son Dakika

Konya'dan Azerbaycan'daki programa "aşık" desteği

Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dünyası Aşıklar Bayramı ve Bilgi Şöleni'ne Karatay Belediyesinin desteğiyle halk ozanı Ahmet Yıldırım da katıldı.

Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dünyası Aşıklar Bayramı ve Bilgi Şöleni'ne Karatay Belediyesinin desteğiyle halk ozanı Ahmet Yıldırım da katıldı.

Iraklı Güvenlik Uzmanı Hişam Haşimi, silahlı saldırı sonucu öldü
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin

Başkent Bakü'de yapılan ve 7 ülkeden birçok halk ozanının katıldığı " Dede Korkut'tan Kalan Miras; Aşık Sanatı" konulu uluslararası program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesinin desteğiyle programa Konya'dan katılan "Öksüz Ozan" mahlaslı halk ozanı Ahmet Yıldırım ile çok sayıda aşık vatan, ezan, şehitlik, bayrak, birlik ve beraberlik üzerine koçaklamalar ve güzellemeler yaptı.

Programda aşık sanatında şirvan ortamı, Karabağ aşık ortamının özellikleri ile aşık ortamının usta-çırak gelenekleri gibi birçok konuda görüşler ortaya kondu, hazırlanan raporlar ele alındı.

Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, Türk dünyasının bilim insanlarının ve sanat tarihçilerinin desteklenmesi için ortak projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türk kültürünün kadim geleneklerinden aşıklığın doğru bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret eden Yıldırım, "Bu bayram, 1966'dan beri devam ediyor. Türkiye'de en uzun soluklu kültürel faaliyetlerden biri. Bu kültüre katkı sunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum." dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise aşıklık geleneğinin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasında herkese görev düştüğünü dile getirdi.

Aşıklık geleneğinin Türk dünyasının ortak mirası olduğunu belirten Kılca, "Dede Korkut Mirası'nın bugün için söyledikleri, özellikle genç nesillerimizi milli kültürlerine bağlı ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi değerleri onlara kazandırmak açısından önem arz etmektedir. Bu miras geçmişle bugün arasındaki kültürel bağın güçlenmesine ve aidiyet hissinin geleceğe taşınmasına da önemli katkılar sağlıyor." diye konuştu.

Ahmet Yıldırım, Azerbaycan, Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 16:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'dan Azerbaycan'daki programa 'aşık' desteği - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:04 Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir 17:27 Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi 17:10 Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:12 ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:39 İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz 09:36 Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
20:52
Koronavirüsü unutup dansözlü açılış ve köpük partisi yapanlara ceza yağdı
20:16
Maçın ikinci yarısı hızlı başladı! Kayseri'de ilk gol sesi geldi
20:02
İki kişiyi kafalarından vurarak öldüren zanlı, sorgusunda cinayetleri itiraf etti
19:55
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı
19:02
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 22:23:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'dan Azerbaycan'daki programa "aşık" desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]