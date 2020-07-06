Konya'dan Azerbaycan'daki programa "aşık" desteği - Son Dakika

Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dünyası Aşıklar Bayramı ve Bilgi Şöleni'ne Karatay Belediyesinin desteğiyle halk ozanı Ahmet Yıldırım da katıldı.

Başkent Bakü'de yapılan ve 7 ülkeden birçok halk ozanının katıldığı " Dede Korkut'tan Kalan Miras; Aşık Sanatı" konulu uluslararası program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesinin desteğiyle programa Konya'dan katılan "Öksüz Ozan" mahlaslı halk ozanı Ahmet Yıldırım ile çok sayıda aşık vatan, ezan, şehitlik, bayrak, birlik ve beraberlik üzerine koçaklamalar ve güzellemeler yaptı.

Programda aşık sanatında şirvan ortamı, Karabağ aşık ortamının özellikleri ile aşık ortamının usta-çırak gelenekleri gibi birçok konuda görüşler ortaya kondu, hazırlanan raporlar ele alındı.

Yıldırım, programda yaptığı konuşmada, Türk dünyasının bilim insanlarının ve sanat tarihçilerinin desteklenmesi için ortak projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türk kültürünün kadim geleneklerinden aşıklığın doğru bir şekilde gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine işaret eden Yıldırım, "Bu bayram, 1966'dan beri devam ediyor. Türkiye'de en uzun soluklu kültürel faaliyetlerden biri. Bu kültüre katkı sunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum." dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise aşıklık geleneğinin korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasında herkese görev düştüğünü dile getirdi.

Aşıklık geleneğinin Türk dünyasının ortak mirası olduğunu belirten Kılca, "Dede Korkut Mirası'nın bugün için söyledikleri, özellikle genç nesillerimizi milli kültürlerine bağlı ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirmek, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi değerleri onlara kazandırmak açısından önem arz etmektedir. Bu miras geçmişle bugün arasındaki kültürel bağın güçlenmesine ve aidiyet hissinin geleceğe taşınmasına da önemli katkılar sağlıyor." diye konuştu.