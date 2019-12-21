Konya'dan çalınan otomobil Karaman'da bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'dan çalınan otomobil Karaman'da bulundu - Son Dakika

Konya'dan çalınan otomobil Karaman'da bulundu

6 saat önce

Konya'dan dün çalınan otomobil, Karaman'da bir evin önünde park halinde bulundu.

Konya'dan çalınan otomobil Karaman'da bulundu, System.String[]

Konya'dan dün çalınan otomobil, Karaman'da bir evin önünde park halinde bulundu. Polis, otomobili satın aldığını söyleyen ve çok sayıda sabıkası bulunan şahsı gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün Konya'dan çalınan 42 CSS 17 plakalı otomobilin aynı gece yarısı kent merkezinde bir yakıt istasyonundan yakıt aldığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, otomobili Bahçelievler Mahallesi 1147 Sokak üzerinde bir evin önünde park halinde iken buldu. Ekipler yaptıkları araştırmada otomobili satın aldığını söyleyen S.P'yi (19) yakaladı. Gözaltına alınan S.P. Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, şahsın çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi. Hırsızlık zanlısının annesi ise orada bulunanlara oğlunun, kendisine arabayı 2 bin liraya satın aldığını söylediğini anlattı.


Olay yeri inceleme ekibi araçta parmak izi çalışması yaparken, araç, sahibine teslim edilmek üzere olay yerinden götürüldü. - KARAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Karaman, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Altaylı'dan yerli otomobilin lansmanına eleştiri: Bir heyecana kapılmadım
Her şey 10 dakika arayla oldu! Karı-kocaya aynı yerde araba çarptı Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu! 2 kişi ağır yaralandı, bölgeye PÖH sevk edildi Maltepe'de otomobil kurşun yağmuruna tutuldu 2 yaralı

Son Dakika Haberleri
23:04 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suriye konusunda Rusya ve Çin'e 'sizin eliniz kanlı' diye seslendi - Son Dakika Haber
23:02 Gaziantep'te bir kişi domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
22:52 ABD'de sitede yangın: 6 ölü, 13 yaralı - Son Dakika Haber
22:44 Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika Haber
22:41 Jandarma en uzun gecede, en uzun nöbette huzuru sağlıyor - Son Dakika Haber
22:28 ABD'de "köleliği geri getirmek istiyorum" diyen öğretmen açığa alındı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 23:11:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'dan çalınan otomobil Karaman'da bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]