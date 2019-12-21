Konya'dan çalınan otomobil Karaman'da bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'dan çalınan otomobil Karaman'da bulundu - Son Dakika

Konya'dan çalınan otomobil Karaman'da bulundu

6 saat önce

KONYA'da, çalındığı ihbar edilen otomobil, polis ekiplerince yapılan çalışmayla Karaman'da bulundu.

Konya'dan çalınan otomobil Karaman'da bulundu, System.String[]

KONYA'da, çalındığı ihbar edilen otomobil, polis ekiplerince yapılan çalışmayla Karaman'da bulundu. Otomobili kullanan Süleyman P. (19) gözaltına alınırken, şüpheli aracı satın aldığını ancak resmi işlem yaptırmadığını söyledi.

Olay, dün, Karatay ilçesinde meydana geldi. E.P., polisi arayıp, 42 CCS 17 plakalı otomobilinin çalındığı ihbarında bulundu. Polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında, otomobilin saat 23.00 sıralarında, Bucakışla köyü yolu üzerindeki PTS kameralarından geçtiğini ve Karaman'a doğru gittiğini tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri aracı, Karaman'da takibe aldı.

Polis, 110 saatlik güvenlik ve mobese kamerası görüntülerini inceleyip, otomobilin Bahçelievler Mahallesi'ne girdiğini ve hala burada olduğunu belirledi. Ekipler, mahallede yaptıkları incelemede çalınan otomobili park halinde buldu. Bölgede bekleyen polis, otomobili almaya gelen Süleyman P.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Süleyman P. polisteki ifadesinde, otomobili Konya'dan satın aldığını ancak resmi işlemlerini yaptırmadığını, otomobilin kontağının ve evrakının kendisinde bulunduğunu söyledi.

Otomobil, yapılan incelemelerinin ardından ruhsat sahibi E.P.'ye teslim edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 07:41 Kaynak: DHA
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